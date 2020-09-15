Рост цен на социально значимые продукты в Казахстане в 2020 году не превысит 6% – Султанов

Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Рост цен на социально значимые продукты в 2020 году не превысит 6%, заверил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

«По нашей оценке, рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизируется и не превысит до конца года 6%. Эта оценка с учетом всех действующих факторов и принимаемых государством озвученных выше мер по стабилизации цен», — сказал Султанов на заседании правительства во вторник.

По его данным, с начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы составил 2%, а в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях – 6,1% и 5,7% соответственно.