Экс-депутат мажилиса Асылбек Смагулов назначен членом Центризбиркома

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Асылбек Смагулов назначен членом Центральной избирательной комиссии Казахстана, передает корреспондент агентства.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты в среду единогласно проголосовали за назначение Смагулова членом Центризбиркома.

С марта 2016 Смагулов был депутатом мажилиса VI созыва, до этого в 2012-2016 годы возглавлял Институт законодательства Казахстана, еще раньше – в 2000-2012 годы был доцентом, начальником кафедры уголовного права и криминологии, заместителем начальника Академии по научно-исследовательской работе, заместителем начальника Академии по организации учебно-методической работы Академии финансовой полиции.

С 2011 года Смагулов является членом Союза журналистов Казахстана.