Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Казахстан намерен ратифицировать соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению, передает корреспондент агентства.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения, совершенное в городе Нур-Султан 16 июля 2020 года», — говорится в соответствующем ратификационном законопроекте.

Правительство Казахстана готовится внести проект закона на рассмотрение мажилиса.