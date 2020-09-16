Казахстан намерен ратифицировать соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению

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Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Казахстан намерен ратифицировать соглашение о поставках нефтепродуктов в Армению, передает корреспондент агентства.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения, совершенное в городе Нур-Султан 16 июля 2020 года», — говорится в соответствующем ратификационном законопроекте.

Правительство Казахстана готовится внести проект закона на рассмотрение мажилиса.

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