Почти на 11% подорожало в августе в РК продовольствие и почти на 9% – фармпродукция

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – В августе 2020 года в Казахстане продовольствие подорожало на 10,9%, сообщает Национальный банк Казахстана.

«В августе 2020 года годовая инфляция замедлилась до 7%. Основной вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые в годовом выражении подорожали на 10,9%», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Согласно информации, годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5,5%, на платные услуги – 3,4%.

Инфляционные ожидания населения в августе ускорились и составили 6,9%.

Повышение спроса наблюдалось на овощи и фрукты, в особенности на иммуностимулирующие продукты: яблоки (годовой рост в августе составил 42,4%), лимоны (24,5%), апельсины (44%), чеснок (53,7%). Спрос на гречневую крупу как продукт длительного хранения повысился на 69,5% в годовом выражении.

Темпы роста цен на мясо замедлились до 11,3% в годовом выражении. Сдерживает инфляцию дефляция сахара, цены на который в августе снизились на 7,7% в годовом выражении.

Ускоряются темпы роста цен на моющие и чистящие средства – они подорожали на 9,4%: в том числе, мыло – на 10,9%, шампунь – на 10%, зубная паста – на 9%.

Вырос спрос на антисептические средства и жаропонижающие лекарства, что привело к ускорению роста цен на фармацевтику в августе до 8,7% в годовом выражении. Максимально выросли годовые цены на антисептики – на 26,1%, «Корвалол» – на 22,4%, жаропонижающие – на 14,8%, шприцы – на 8,9%.