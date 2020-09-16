Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Штрафовать за концерты под фонограмму предлагают в Казахстане, сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«Одна из важнейших норм — это информирование зрителей об использовании фонограммы. За это может быть предусмотрена административная ответственность. Как вы знаете, в республике Казахстан действует кодекс о об административных правонарушениях, если допущено административное правонарушение, это соответственно влечет административную ответственность. Кроме того, это будет регулироваться посредством гражданско-правового договора. Мы полагаем, после введения в действие данных норм, мы будем проводить мониторинги, и если будут иметь место множественные нарушения этих фактов, то мы в кодекс об административных нарушениях такую ответственность предусмотрим», — сказала Раимкулова на заседании мажилиса в среду в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».

При этом в ходе обсуждения было отмечено, что пока в Казахстане вводится обязанность информировать зрителей об исполнении под фонограмму, но со временем концерты под фонограмму могут быть полностью запрещены.