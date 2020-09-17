Один из 100 детей в РК не доживает до пяти лет, из 15-летних 16% не доживут до 60 лет – ВБ

Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Один из 100 детей в Казахстане не доживает до пяти лет, из нынешних 15-летних подростков 16% не доживут до 60 лет, считает Всемирный банк (ВБ).

«Выживаемость в возрасте до пяти лет. 99 из 100 детей, родившихся в Казахстане, доживают до пяти лет», — говорится в отчете ВБ «Индекс человеческого капитала – 2020» (ИЧК-2020), распространенном в четверг.

В Казахстане для ребенка, начавшего дошкольное образование с четырех лет, по прогнозу, к 18 годам продолжительность школьного обучения составит 13,7 лет.

Результаты обучения учащихся Казахстана оцениваются в 416 баллов по шкале, где 625 баллов соответствуют высокому уровню образовательных результатов, а 300 баллов – минимальному уровню.

С учетом объема знаний, фактически получаемых учащимися, ожидаемая продолжительность обучения в школе в Казахстане составляет 9,1 года.

«В Казахстане до возраста 60 лет доживут 84% тех, кому сейчас 15 лет. Эта статистическая величина является косвенным индикатором диапазона рисков для здоровья, с которыми родившийся сегодня ребенок столкнется во взрослом возрасте при существующих сейчас условиях», — уточнили во Всемирном банке.

Говоря о здоровом росте (проценте детей без отставания в развитии), ВБ считает, что 92 из 100 детей в Казахстане не отстают в развитии, а восемь из 100 детей отстают в развитии и поэтому подвергаются риску ограничения когнитивных и физических возможностей, которое может сохраниться на всю жизнь.

«Производительность труда ребенка, родившегося сегодня в Казахстане, по достижении совершеннолетия составит 63% его потенциальной производительности, которая обеспечивается при условии получения полного образования и полноценного здоровья. Это ниже, чем в среднем по региону Европы и Центральной Азии, но выше, чем в среднем по странам с уровнем доходов выше среднего. В период с 2010 по 2020 год величина ИЧК Казахстана выросла с 0,59 до 0,63», — сказано в отчете.