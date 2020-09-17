Правоохранительные органы проверяют горздрав Алматы

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Алматы. 17 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Правоохранительные органы проверяют горздрав Алматы, подтвердил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

«Да, действительно, проводятся мероприятия, связанные с контролем расходов бюджетных средств, которые были направлены на борьбу с COVID-19. Касательно возбуждения уголовного дела – я эти моменты комментировать не могу. Правильно будет адресовать эти моменты в правоохранительные органы, чтобы получить на них вопросы», — сказал Надыров на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что управление работает в штатном режиме.

«Но хочу отметить, что управление работает в штатном режиме, каких-либо санкций на работу и так далее сегодня нет, и поэтому это рабочий процесс. Сотрудники правоохранительных органов делают свою работу по контролю и надзору за правильностью использования бюджетных средств. Мы, соответственно, движемся дальше и работаем над теми задачами, которые перед нами ставит руководство», — добавил он.

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