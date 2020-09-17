Разработать политику демографического развития РК на 2020-2030 годы предложила сенатор

Нур-Султан. 17 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Разработать политику демографического развития Казахстана на 2020-2030 годы предложила депутат сената Ляззат Сулеймен.

«Для понимания численности населения и их распределения, возрастной структуры и темпов роста населения, направления регулирования внутренних миграционных потоков, демографического развития, прогноза динамики роста населения, репродуктивного здоровья и прав населения, усиления гендерного равенства и поддержки уязвимых слоев населения необходимо объединить в единую демографическую госпрограмму, для которой разработать концепцию политики демографического развития страны на 2020-2030 годы», — сказала Сулеймен на заседании сената в четверг, обращаясь с запросом на имя председателя агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова.

По ее словам, демографические факторы – ключевая составляющая экономического и социального развития государства.

«За последнее десятилетие численность населения Казахстана увеличилась на 2,4 млн человек или 15,1%, в основном это обеспечено естественным приростом. Из-за низкой рождаемости в 1990 годах экономика страны испытывает дефицит рабочих кадров, это также отрицательно отразилось и на демографии в целом. Данная тенденция должна быть учтена при составлении планов развития государства», — сказала Сулеймен.

Необходимо, по ее словам, увеличить вовлеченность молодежи в рынок труда, минимизировать уровень безработицы, обеспечить гарантии здоровья, трудовых и репродуктивных прав, социальной поддержки молодежи, создать возможность раскрытия потенциала женщин, в том числе многодетных матерей с малолетними детьми, сельского населения, унифицировать действующее законодательство.