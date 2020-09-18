Более 2 тыс. водительских прав выдали за короткий срок за взятки в спецЦОНе в Нур-Султане

Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Более 2 тыс. водительских удостоверений выдали за короткий срок за взятки в специализированном ЦОНе в Нур-Султане, сообщает антикоррупционная служба.

«Начато расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную выдачу водительских удостоверений через специализированный ЦОН города Нур-Султан с использованием фиктивных медицинских справок и свидетельств об окончании автошкол, без фактического обучения граждан, сдачи теоретических и практических экзаменов, за вознаграждение от Т80 тыс. до Т120 тыс. Установлена выдача свыше 2 тыс. водительских удостоверений за непродолжительный период», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в ходе обысков изъяты семь печатей школ, 479 бланков свидетельств об окончании и фиктивные медицинские справки формы-№086 с проставленными подписями и печатями врачей, без заполнения анкетных данных лиц.

«Владельцы таких удостоверений являются потенциальными нарушителями правил дорожного движения, а их действия могут повлечь за собой тяжкие последствия для участников дорожного движения. В отношении главного фигуранта мнимых автошкол санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца», — сказано в сообщении.