«Бесплатное» образование становится всё дороже 19.09.2020 16:20 Лилия ИГЛИКОВА Общество 121 0 Ирина Смирнова о связи между качеством учебников и умственным способностями чиновников Похожие материалы: Образование в РК. Доколе нам катиться вниз? Школьное образование не должно быть заменено цифровым суррогатом – казахстанские родители Дети с антителами к коронавирусу могут быть заразными – исследование Бекшин: Наша задача не допустить никаких карантинов Почему Казахстан оказался в окружении банановых республик?