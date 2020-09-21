Более Т344 млрд потратили из госбюджета на создание инфраструктуры всех СЭЗ Казахстана

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Более Т344 млрд потратили из государственного бюджета на создание инфраструктуры всех специальных экономических зон (СЭЗ) Казахстана, сообщается в концепции проекта закона «О промышленной политике».

«Бюджетные затраты на строительство инфраструктуры всех СЭЗ составили Т344,4 млрд, при этом общий объем привлеченных инвестиций уже превысил Т3,7 трлн, из которых в обрабатывающую промышленность – Т1,2 трлн. То есть Т1 бюджетный, вложенный в инфраструктуру СЭЗ, позволил привлечь Т3,4 инвестиций в обрабатывающую промышленность», — говорится в представленной МИИР концепции.

Как пояснили в ведомстве, СЭЗ и индустриальные зоны (ИЗ), составляющие инфраструктуру индустриально-инновационной системы страны, созданы в Казахстане для привлечения инвестиций и продвижения экспорта.

«На сегодняшний день в стране функционирует 13 СЭЗ и 22 ИЗ. На территориях СЭЗ за все время их функционирования (с 2002 по 2019 годы) запущено 285 проектов, (доля иностранного участия составила 55,3%), при этом по принципу экстерриториальности функционируют 105 проектов. В результате реализации этих проектов создано 24 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в бюджет составили Т184,3 млрд», — уточнили авторы концепции.

Вместе с тем, добавили разработчики, «в настоящее время разные подходы в управлении и финансировании отразились на равномерности развития каждой СЭЗ».

«В рамках проведенного анализа в 2013 году выявлено, что для дальнейшего развития, продвижения и управления СЭЗ в Республике Казахстан необходимо устранение (совершенствование) следующих причин, характеризующих низкие темпы развития и слабую эффективность деятельности отечественных СЭЗ: неравномерное институциональное развитие СЭЗ; отсутствие четкого видения кластерной отраслевой политики развития в СЭЗ; недостаточное финансирование и несвоевременное завершение строительства объектов инфраструктуры; наличие административных барьеров и несовершенство законодательства, регулирующего деятельность СЭЗ; практически не используется механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), а также потенциал частного капитала при строительстве базовой инфраструктуры СЭЗ и ИЗ; а также отсутствиевозможности размещения небольших производств (отсутствуют готовые производственные помещения как для малых производств, так и для видов деятельности, не требующих строительства собственных заводов, например, IT)», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что создание национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» названо министерством индустрии и инфраструктурного развития существенной проблемой для формирования промышленной политики. Также в МИИР заявили о конкуренции между государственными ведомствами в вопросах промышленной политики Казахстана.

Напомним, 15 сентября МИА КазТАГ сообщало, что правительство поручило МИИР до конца октября текущего года разработать и внести в кабмин проект концепции закона «О промышленной политике».