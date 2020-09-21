Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Казахстан готовится к ратификации соглашения с Россией по заводу минеральных удобрений, передает корреспондент агентства.

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений», совершенное в Москве 21 июля 2020 года», — говорится в проекте закона.

Соглашение предусматривает реализацию проекта минерально-химической компании «ЕвроХим» по строительству и эксплуатации завода по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области.

«Проект предполагает освоение месторождений фосфоритового бассейна Каратау на юге Республики Казахстан и строительство нового завода по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью до 1 млн тонн, а также создание порядка 1200 новых рабочих мест. Объем инвестиций к настоящему времени составил порядка $270 млн, предстоит вложить еще ориентировочно $800 млн», — сказано в справочной информации к законопроекту.

Проект реализуется в два этапа: проектирование и строительство горнорудного комплекса (2013-2016 годы); строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов (2019-2025 годы).

«На сегодняшний день ОАО «МХК «ЕвроХим» уже успешно завершил реализацию первого этапа проекта – по разведке и началу разработки месторождения фосфоритов, введению в эксплуатацию горнорудного комплекса с ежегодной мощностью производства фосфоритовой муки 640 тыс. тонн. На основании подписанного сегодня соглашения станет возможным переход к реализации второго этапа проекта – расширению действующего производства и началу строительства в будущем году завода с использованием экологичных и наилучших доступных технологий в химической отрасли. Новаторские технологии ОАО «МХК «ЕвроХим» за счет полной переработки фосфатной руды в готовую продукцию позволяют свести воздействие на окружающую среду до минимальных величин по всем отходам», — считают разработчики проекта закона.

По их мнению, реализация данного проекта» благотворно скажется на социально-экономическом развитии регионов Жамбылской области в части улучшения условий для проведения досуга граждан: скверы, парки, дома культуры, спорта; материально-технической базы детских садов, школ; предоставление рабочих мест местному населению, обучение молодежи в вузах России, дальнейшее трудоустройство на заводе, обеспечится повышение благосостояния граждан РК – сотрудников компании на период строительства до 2 тыс. человек, на период эксплуатации – до 1,2 тыс. человек».

«За время присутствия ОАО «МХК «ЕвроХим» в Казахстане налоговые отчисления составили более Т11 млрд, социальные отчисления на развития региона составили $21 млн. Кроме того, в настоящее время ТОО «ЕвроХим-Удобрения» обеспечивает 269 человек, а ТОО «ЕвроХим-Каратау» обеспечивает 201 человека рабочими местами», — указано в документе.

Напомним, 22 июля АО «НК «Kazakh Invest» сообщало о подписании Казахстаном и Россией соглашения по заводу минеральных удобрений, однако тогда указывалась сумма в $1,2 млрд.