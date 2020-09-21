МИИР: В РК отсутствуют доступные механизмы компенсации валютных рисков промпредприятий

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – В Казахстане отсутствуют доступные механизмы компенсации валютных рисков промышленных предприятий, сообщается в концепции проекта закона «О промышленной политике».

«На сегодняшний день можно констатировать, что на внутреннем рынке наблюдается недостаточность отечественных технологий, направленных на модернизацию производственных процессов. В этой связи промышленные предприятия закупают технологии на внешних рынках, что приводит к высокому уровню валютных рисков. При этом, отсутствуют доступные механизмы компенсации валютных рисков при исполнении долгосрочных контрактов промышленных предприятий», — говорится в концепции, представленной министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как отмечается, «проблема валютных рисков актуальна для всех предприятий».

«Стабильность законодательства в соответствии с действующим законодательством обеспечивается через инвестиционные контракты. На сегодня банки второго уровня и другие финансовые организации предоставляют финансовые услуги, направленные на минимизацию валютных рисков. Но данные услуги довольно дорогие для промышленных предприятий», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что создание национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» названо министерством индустрии и инфраструктурного развития существенной проблемой для формирования промышленной политики. Также в МИИР заявили о конкуренции между государственными ведомствами в вопросах промышленной политики Казахстана. Кроме того, из концепции стало известно, что более Т344 млрд потратили из государственного бюджета на создание инфраструктуры всех специальных экономических зон (СЭЗ) Казахстана. Вместе с тем, в ведомстве заявили, что зарубежным брендам одежды торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в Казахстане делают скидки, а казахстанские бренды туда не могут попасть из-за высокой стоимости арендных площадей.

Напомним, 15 сентября МИА КазТАГ сообщало, что правительство поручило МИИР до конца октября текущего года разработать и внести в кабмин проект концепции закона «О промышленной политике».