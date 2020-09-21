Обвинившего жалующихся на нехватку лекарств в «хайпе» сменили на посту замакима Алматы

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Заместителем акима Алматы назначен Максат Кикимов, сообщает пресс-служба акима города.

«Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по согласованию с администрацией президента РК заместителем акима города Алматы назначен Максат Кикимов», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Кикимов с 2019 года был акимом Жетысуского района Алматы, до этого с июля 2018 года по июль 2019 года работал руководителем управления туризма города, а еще раньше – с сентября 2017 года по июль 2018 года руководил управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Напомним, 13 июля замакима Алматы Сапарбек Туякбаев назвал необоснованными заявления о нехватке «Парацетамола» и «Аспирина» в аптеках города, добавив, что «в социальных сетях до сих пор есть определенные люди, которые хайпуют из-за этого». Заявление чиновника вызвало широкий резонанс – жители города обвинили его во лжи и пытались привлечь к уголовной ответственности, но полиция отказалась подвергнуть замакима уголовному преследованию.

21 сентября Туякбаев заявил о том, что подал в отставку.