Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Около Т1,7 млрд планируют потратить за два года на автодороги в пятом Шаныраке в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»; наименование – работы по сооружению автомобильной дороги; дополнительная характеристика – строительство дорог в микрорайоне «Шанырак-5» в Алатауском районе города Алматы; плановая сумма – Т1 604 624 983; сумма на первый год – Т11 995 305, сумма на второй год – Т1 592 629 678», — говорится в описании поста, опубликованного 15 сентября на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартовал 22 сентября и завершится 7 сентября в 19.01.