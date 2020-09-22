«Позитив» о борьбе с коронавирусом включили в задачи по конкурсу госзакупок в Шымкенте

Шымкент. 22 сентября. КазТАГ – «Позитив» о борьбе с коронавирусной инфекцией (КВИ) включили в задачи по конкурсу государственных закупок в Шымкенте, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент»; наименование – услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации; дополнительная характеристика – широкая пропаганда послания президента народу Казахстана, выполнение государственных программ, реализация государственной молодежной политики в городе Шымкент, публикация позитивных имиджевых материалов (статьи, интервью, комментарий, фоторепортажи) о проделанной работе по укреплению социально-экономической, общественно-политической стабильности города, а также публикация позитивных имиджевых материалов о проводимой работе и мероприятиях в области здравоохранения и профилактике коронавируса в городе Шымкент, (публикация материалов на важную тему в соответствии со специальным медиа-планом, разработанным заказчиком), (на государственном и русском языках); плановая сумма – Т15 178 571,42», — говорится в описании лота, размещенного 21 сентября на портале госзакупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 28 сентября в 15.45 и завершится 13 октября в 15.46.

По последним официальным данным, в Шымкенте COVID-19 заразились 5187 человек, 66 человек умерли. По указанным показателям город в разрезе регионов Казахстана (с учетом Нур-Султана, Алматы и областей) находится на седьмом месте.