Праймериз как способ самооживления «Нур Отан» 23.09.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 106 0 Политолог Андрей Чеботарев о перекошенном партийном поле Казахстана Похожие материалы: Карантин, пенсионка, праймериз. Решения есть, логики нет Что сподвигло Марата Шибутова вступить в Нур Отан? «Заслуживает ли народ Казахстана ту власть, которую имеет?». «В качестве участника праймериз зарегистрировался лидер Nur Otan, Нурсултан Назарбаев». «Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция». «Только треть россиян считают Казахстан близким союзником» «Когда ожидается вторая волна коронавируса в Казахстане». «Для проведения реформ нужны именно реформаторы». «Теневая экономика – это не безусловное зло, а способ граждан приспосабливаться к ситуации, когда государство неэффективно». «Как «Номады» покоряют Голливуд» На $460 млрд сократились за полгода доходы от международного туризма в мире