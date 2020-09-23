Пробирки с кровью больных КВИ и медотходы выбрасывают в баки в жилмассивах

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пробирки с кровью больных коронавирусом и другие медицинские отходы выбрасывают в мусорные контейнеры в жилых кварталах, сообщила депутат мажилиса Меруерт Казбекова.

«В соцсетях, независимых телеграм-каналах появились видео и фотоснимки транспортировки опасных медотходов на машинах скорой помощи и их выбрасывание в мусорные баки в жилых кварталах и недалеко от них в городе Алматы, Караганде и других регионах. Недалеко от Нур-Султана сторону села Ключи выброшены медицинские отходы — пробирки с кровью, шприцы — в количестве двух-трех тонн. И таких примеров немало», — сказала Казбекова на заседании мажилиса в среду.

При этом она отметила, что причиной этого могут быть ценовые сговоры в сфере утилизации медицинских отходов.

«Вызывает тревогу отсутствие единых требований и тарифов в данной деятельности. К примеру, только в лечебных учреждениях, подконтрольных акимату Нур-Султана, в обычном режиме образуется более 400 тонн эпидемиологически опасных, особо опасных и токсикологически опасных медицинских отходов. При этом разброс цен на утилизацию составляет от Т20 за кг отходов, которые оплачивает городская поликлиника №4 и Т818 за кг, которые оплачивает поликлиника №6, то есть с 40-кратной разницей. Понятно, что при таком положении появляется соблазн ценового демпинга при закупках способом ценовых предложений, проводимых лечебными учреждениями на утилизацию медицинских отходов. В результате повсеместно присутствуют факты попадания медицинских отходов на полигоны бытовых отходов или даже на несанкционированные свалки, что на фоне продолжающейся пандемии несет крайне высокие риски для жизни и здоровья населения», — отметила депутат.