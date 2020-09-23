Снизить экспорт сырья и повысить налоги на узбекские товары предлагает «Ак жол»

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Фракция партии «Ак жол» предлагает снизить экспорт сырья и повысить налоги на узбекские товары до урегулирования вопроса, заявил в запросе депутат мажилиса РК Азат Перуашев.

«Депутатская фракция «Ак жол» предлагает ввести аналогичную зеркальную таможенную политику по сдерживанию экспорта сырья и поощрению экспорта переработанной продукции в Узбекистан, дополнительного налогообложения товаров из Узбекистана, до урегулирования вопроса на межправительственном уровне», — сказал Перуашев на заседании мажилиса в среду.

По его словам, объемы товарооборота Казахстана и Узбекистана в 2019 году превысили $2,7 млрд. Он мог бы быть гораздо выше, а структура экспорта — более сложной и доходной.

В 1997 году, по его данным, заключено соглашение между Казахстаном и Узбекистаном, по которому стороны предоставляют друг другу свободный режим торговли, не применяют таможенные пошлины и сборы. Кроме того, протоколом от 31 мая 2013 года Узбекистан присоединился к договору о зоне свободной торговли СНГ и обязался не применять таможенные пошлины в отношении импорта товаров, происходящих с таможенной территории сторон.

«Тем не менее, сегодня узбекской стороной по 96 товарным позициям Казахстана установлены акцизные налоги от 5% до 50% от таможенной стоимости», — сказал Перуашев.

При этом, узбекская сторона, по его словам, «целенаправленно ограничивает ввоз казахстанской переработанной продукции, поощряя экспорт сырьевых товаров, прежде всего, сельскохозяйственных: пшеницы, масличных, шкур животных».

В дальнейшем это сырье проходит переработку, оставляя добавленную стоимость, рабочие места и более высокую прибыль в Узбекистане, а часть произведенной из казахстанского сырья продукции, экспортируется дальше, в том числе, на рынок Казахстана. Примечательно, что в Казахстане никаких акцизов и налогов на товары Узбекистана не установлено. Поэтому казахстанским производителям трудно конкурировать с узбекскими не только на рынке Узбекистана, но и на своем собственном, добавил депутат.

Активная и экономически понятная фискальная политика Узбекистана наносят ущерб национальным экономическим интересам Казахстана. Де-юре, Казахстан и Узбекистан должны предоставлять друг другу режим свободной торговли, то есть, равные условия для экспорта и импорта товаров, де-факто — казахстанские предприниматели теряют часть потенциальной прибыли, будучи вынужденными продавать не готовую продукцию, а сырье.

Отечественные госорганы занимают пассивную позицию и не пытаются выстраивать с узбекскими партнерами паритетные отношения или хотя бы настаивать на указанных соглашениях. Эта ситуация оказывает негативное влияние и на потери бюджета за счет низкой доходности продажи сырья и на сохранение сырьевой направленности и низкую технологическую обеспеченность казахстанской экономики.

«Почему наши госорганы не заботятся о национальных интересах? Или в министерствах собрались только теоретики, способны рисовать презентации, но не имеющие смелости духа, чтобы поднимать и решать с соседями практические вопросы?» — заключил Перуашев.