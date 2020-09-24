Кто из болевших КВИ в Казахстане сможет рассчитывать на реабилитацию за счет средств ФСМС

Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Кто из болевших коронавирусной инфекцией (КВИ) в Казахстане сможет рассчитывать на реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), сообщил председатель правления фонда Болат Токежанов.

«Медицинской реабилитации подлежат пациенты после перенесенных КВИ и пневмонии средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелых степеней. Направление на медицинскую реабилитацию осуществляется по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога. Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела)», — сказал Токежанов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, пациенты, перенесшие КВИ и/или пневмонию с признаками COVID-19 в крайне тяжелой и тяжелой степенях, подлежат реабилитации II этапа на уровне круглосуточного стационара с последующим переводом на III этап.

«Пациенты, перенесшие КВИ/пневмонию среднетяжелую без выраженных нарушений, подлежат реабилитации III этапа на уровне круглосуточного стационара, в том числе в санаторно-курортных условиях, дневного стационара и на амбулаторно-поликлиническом уровне. На реабилитацию III этапа могут также рассчитывать те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации», — заверил глава фонда.

Вместе с тем, указанной категории необходимо пройти оценку мультидисциплинарной команды.

«Для оказания услуг реабилитации в этом году Фондом соцмедстрахования заключены договоры с 559 поставщиками на сумму Т46,7 млрд. В числе поставщиков этих услуг 203 частные медорганизации. Поэтому со стороны фонда есть готовность обеспечить бесперебойное финансирование услуг реабилитации для застрахованного населения, нуждающегося в них после перенесенных коронавируса или пневмонии после утверждения приказа минздрава», — добавил Токежанов.