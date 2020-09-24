Нур-Султан. 24 сентября. КазТАГ – Парк и памятную доску в честь Абая открыли в турецкой Анталии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы по инициативе посольства Казахстана в Турции состоялась церемония открытия парка и памятной доски в честь великого поэта и мыслителя казахского народа Абая Кунанбайулы», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в ходе церемонии посол Абзал Сапарбекулы поблагодарил братское турецкое государство за поддержку при открытии парка и выразил уверенность, что подобные мероприятия международного уровня будут и впредь способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.

«Имя Абая — одно из великих имен, объединяющих тюркский мир», — сказал мэр района Муратпаша Анталия Умит Уйсал, добавив, что и впредь будет способствовать единству и сотрудничеству между двумя странами.