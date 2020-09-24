Шардаринское водохранилище обещают сделать устойчивым к землетрясениям силой 7 баллов

Туркестан. 24 сентября. КазТАГ – Шардаринское водохранилище будет устойчивым к землетрясениям силой 7 баллов, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природныхт ресурсов Казахстана.

«Шардаринское водохранилище в Туркестанской области после капитального ремонта сможет выдержать землетрясение магнитудой 7 баллов», — сказал Галым Мырзабаев – глава строительной компании, ведущей ремонтные работы по повышению сейсмостойкости водохранилища.

По его словам, Шардаринское водохранилище было построено в 1967 году с максимальной мощностью, чтобы выдержать землетрясение силой 6 баллов. РГП «Казводхоз» при комитете по водным ресурсам МЭГП РК приступило к работам по реконструкции водохранилища «Шардара» с целью утолщения возведенных из песка стен и снижения уровня грунтовых вод.

«Будет уложен 1,1 млн кубометров песка. Таким образом, мы полностью укрепим заднюю часть стены объекта. Подводные тектонические плиты могут начать колебаться в случае землетрясения, в таком случае на поверхности воды появляются огромные волны. Это мера предосторожности. Увеличиваем количество специально просверленных отверстий, что снижает уровень грунтовых вод», — пояснил Мырзабаев.

По словам начальника производственного отдела Шардаринского водохранилища Капчагайского водохранилища Абая Муталиева, в 2019 году из республиканского бюджета было выделено Т7,733 млрд на укрепление стенок водохранилища. Таким образом, идет постепенная модернизация резервуара, построенного 56 лет назад. Работы по реконструкции водохранилища планируется завершить к концу 2021 года. В настоящее время выполнено около 33% запланированных работ по модернизации, строительство ведется по плану.

«До настоящего времени количество скважин на Шардаринском водохранилище составляло 183. Теперь оно увеличено до 600. Стоит отметить, что общая емкость Шардаринского водохранилища составляет Т5,2 млрд кубометров. В настоящее время в водоеме находится 792 млн кубометров воды. В результате вегетационный период в Шардаринском районе и некоторых районах Кызылординской области прошел успешно. В период уборочной кампании в Шардаринский район и Кызылординскую область было подано 7 млрд кубометров воды», — уточнили в МЭГПР.

Как уточнили в ведомстве, в скором времени планируется внедрение цифровых технологий на Шардаринском водохранилище. По окончании строительных работ водораспределение и учет обещают полностью автоматизировать.

«Электронные компьютеры будут установлены везде. Вся вода, выходящая из плотины, рассчитывается компьютером. Это контролируют наши специалисты. Раньше же наши гидротехники проверяли всю плотину и вручную измеряли уровень воды», — отметил Муталиев.