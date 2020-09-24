Шардаринское водохранилище обещают сделать устойчивым к землетрясениям силой 7 баллов

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Туркестан. 24 сентября. КазТАГ – Шардаринское водохранилище будет устойчивым к землетрясениям силой 7 баллов, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природныхт ресурсов Казахстана.

«Шардаринское водохранилище в Туркестанской области после капитального ремонта сможет выдержать землетрясение магнитудой 7 баллов», — сказал Галым Мырзабаев – глава строительной компании, ведущей ремонтные работы по повышению сейсмостойкости водохранилища.

По его словам, Шардаринское водохранилище было построено в 1967 году с максимальной мощностью, чтобы выдержать землетрясение силой 6 баллов. РГП «Казводхоз» при комитете по водным ресурсам МЭГП РК приступило к работам по реконструкции водохранилища «Шардара» с целью утолщения возведенных из песка стен и снижения уровня грунтовых вод.

«Будет уложен 1,1 млн кубометров песка. Таким образом, мы полностью укрепим заднюю часть стены объекта. Подводные тектонические плиты могут начать колебаться в случае землетрясения, в таком случае на поверхности воды появляются огромные волны. Это мера предосторожности. Увеличиваем количество специально просверленных отверстий, что снижает уровень грунтовых вод», — пояснил Мырзабаев.

По словам начальника производственного отдела Шардаринского водохранилища Капчагайского водохранилища Абая Муталиева, в 2019 году из республиканского бюджета было выделено Т7,733 млрд на укрепление стенок водохранилища. Таким образом, идет постепенная модернизация резервуара, построенного 56 лет назад. Работы по реконструкции водохранилища планируется завершить к концу 2021 года. В настоящее время выполнено около 33% запланированных работ по модернизации, строительство ведется по плану.

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«До настоящего времени количество скважин на Шардаринском водохранилище составляло 183. Теперь оно увеличено до 600. Стоит отметить, что общая емкость Шардаринского водохранилища составляет Т5,2 млрд кубометров. В настоящее время в водоеме находится 792 млн кубометров воды. В результате вегетационный период в Шардаринском районе и некоторых районах Кызылординской области прошел успешно. В период уборочной кампании в Шардаринский район и Кызылординскую область было подано 7 млрд кубометров воды», — уточнили в МЭГПР.

Как уточнили в ведомстве, в скором времени планируется внедрение цифровых технологий на Шардаринском водохранилище. По окончании строительных работ водораспределение и учет обещают полностью автоматизировать.

«Электронные компьютеры будут установлены везде. Вся вода, выходящая из плотины, рассчитывается компьютером. Это контролируют наши специалисты. Раньше же наши гидротехники проверяли всю плотину и вручную измеряли уровень воды», — отметил Муталиев.

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