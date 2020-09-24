Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1873,4.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 14,7.

Стоимость унции золота в евро составила 1603,63 (-7,86), а в британских фунтах – 1470,06 (-13,42).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.