Безнадежные займы юрлиц в ссудном портфеле БВУ РК за август выросли до Т291 млрд

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Безнадежные займы компаний в ссудном портфеле банков второго уровня (БВУ) Казахстана за август выросли до Т291 млрд, сообщает Национальный банк.

«На Т0,7 млрд или на 0,2% к июлю, до Т291 млрд выросли безнадежные займы (займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней) юрлиц в ссудном портфеле БВУ за август 2020 года», — следует из информации, размещенной на официальном сайте Нацбанка.

Безнадежные займы физлиц сократились на 4%, до Т404 млрд, а безнадежные займы малого и среднего бизнеса (МСБ) сократились на 1%, до Т625 млрд.

Отметим, что в отчете данные по юрлицам и по МСБ приводятся отдельно друг от друга.