Несокращаемые и неубиваемые

Как чиновникам и квазисектору опять удалось сохранить свои головы

Острой секирой прошелся глава государства в своем послании по госаппарату. Дескать, пандемия и перевод большинства сотрудников госорганов на удаленный режим работы, показали, что эту гвардию можно и нужно сокращать. Более того, процесс сокращения должен охватить и квазигосударственный сектор: все эти холдинги и многочисленные компании под государственной опекой.

Президент даже назвал конкретные цели: в этом году сократить госслужащих и квази на 10%, а в следующем – еще на 15%.

И что же мы видим спустя всего 3 недели после громкого окрика?

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов отреагировал мгновенно. Правда, при этом очень смело свел весь пыл и оптимизм президента почти к нулю, заявив, что в этом году сокращение состоится за счет вакансий. По смыслу вышло так, что в настоящее время, дескать, 9% от общей численности аппарата составляют вакансии. Вот именно их и подвергнут секвестру. Логично предположить, что только 1% госслужащих в этом случае будет сокращен на деле.

«Правом получения выходного пособия наделены госслужащие, у которых стаж работы свыше трех лет, поэтому они имеют право получить пособие на уровне четырех среднемесячных заработных плат. (…) Поэтому, я думаю, это все произойдет безболезненно», — сказал Тугжанов.

Судя по настрою, и ориентиру на «институт мягких инструментов», этот процесс вообще пройдет незаметно. И уже неважно, что президент вообще-то говорил не о вакансиях – речь шла предельно конкретно именно о сокращении работающих ныне государственных служащих. Но в правительстве и на всех уровнях власти настолько привыкли интерпретировать сказанное, что чиновника даже не смущает, что он как бы «поправляет» не кого-то из подчиненных, а самого президента страны.

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Правда, на заклание отправлены ответственные секретари министерств.

«Институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств», — дал поручение президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Когда вводили эту должность, напомнил глава государства, предполагалось, что их несменяемость освободит министров от административно-кадровой работы, обеспечит стабильность аппарата.

«На деле этого не произошло. Более того, нередки случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответсекретарями. В результате страдает общее дело. Спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом», — уверен Токаев.

Институт ответственных секретарей, которые, кстати, назначались главой государства, решено упразднить, а их полномочия передать руководителям аппаратов министров. И тут выяснилось, что институт, просуществовавший 7 семь лет, не был и нужен.

«В принципе, деятельность и функциональные обязанности руководителя аппарата четко расписаны в законе о государственной службе, поэтому он полностью соответствует тем полномочиям и функциям, которые сегодня несут ответсекретари в отдельных министерствах», — отметил Ералы Тугжанов.

В общем, оснований для сохранения кресел для серых кардиналов с высокой зарплатой – от 685 тыс. до 830 тыс. тенге в месяц, не считая социальных пакетов и бонусов, уже нет.

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Сколько же раз уже за последние 10 лет объявлялось о сокращении госаппарата, а воз, — нет, не ныне там, — все тащится в гору! Количество-то госслужащих и сотрудников квазисектора только растет!

2010 год. Нурсултан Назарбаев распорядился подготовить предложения по оптимизации аппаратов правоохранительных органов и за счет сокращения управленческого аппарата центрального и областного звена соответствующих государственных органов следует укрепить городские и районные подразделения правоохранительных органов.

2012 год. Президент Назарбаев впервые заявил о «зайчиках» и «живчиках», которые «сидят во всех холдингах и национальных компаниях и переставляющих бумаги за большие зарплаты» и потребовал навести порядок.

2014 год. На заседании правительства глава государства рассказал о том, что за последние 10 лет административные расходы бюджета возросли почти в 3,5 раза и составили порядка 600 млрд. тенге. Фактически численность государственных служащих с 2003 года, то есть за 10 лет, возросла на 8,5 тыс. человек и уже составляет более 90 тыс. «Каждый руководитель должен подумать о совершенствовании своего аппарата. Вместо того, чтобы раздувать штат сотрудников, лучше направлять экономию и материальную среду на тех, кто профессионально работает», — отметил Нурсултан Назарбаев.

2015 год. Президент предложил внедрить новую систему оплаты труда государственных служащих по результативности их вклада в управленческий процесс: для политических служащих – выплату бонусов и для административных служащих – выплату премий, по результатам их деятельности и достигнутых успехов в экономике.

2020 год. Как сообщила недавно председатель Агентства РК по делам госслужбы Анар Жаилганова, общая штатная численность госслужащих в стране составляет порядка 97 тыс., это 1,1% от 9,2 млн. экономически активного населения.

При этом она для пущей важности поставила госаппарат Казахстана в один ряд с развитыми странами. Дескать, «данные цифры соответствуют показателям развитых стран — численность госслужащих во Франции составляет 8%, в Канаде -1,5%, в Австралии — 1,4 % и США — 1,3%». Но любой эксперт в этой сфере скажет, что сравнивать число госслужащих и работников госсектора напрямую с благополучием страны нельзя. Это чистой воды вымысел и манипуляция. Ведь речь идет не о цифрах вообще, а об эффективности управления.

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Если вернуться к речи президента, то он говорил и о сокращении квазигодарственного сектора. А на этом фронте – тишина. Будто ничего не слышали. Здесь вообще неубиваемая синекура.

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