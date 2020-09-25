Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Прекращение осадков ожидается в ближайшие три дня на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни погоду Казахстана будет определять северо-западный антициклон. С его приходом ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь северо-восточная часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем местами пройдут осадки, преимущественно – дождь», — сообщает в распространенном в четверг прогнозе погоды на 26-28 сентября.

Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей.