Прекращение осадков ожидается в ближайшие три дня на большей части территории Казахстана

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Нур-Султан. 25 сентября. КазТАГ – Прекращение осадков ожидается в ближайшие три дня на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни погоду Казахстана будет определять северо-западный антициклон. С его приходом ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь северо-восточная часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем местами пройдут осадки, преимущественно – дождь», — сообщает в распространенном в четверг прогнозе погоды на 26-28 сентября.

Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в южных регионах – с пыльной бурей.

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