Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования украинцам в связи с гибелью 25 человек в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба Акорды.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и их возвращения к своим семьям», — написал Токаев в телеграмме, которую направил в субботу на имя президента Украины Владимира Зеленского.

В ночь на 26 сентября в Харьковской области Украины недалеко от города Чугуево при заходе на посадку разбился военный транспортный самолет Ан-26 с учащимися института военно-воздушных сил. В результате авиакатастрофы погибли 25 курсантов, двое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое. Суббота в Украине объявлена днем общенационального траура.