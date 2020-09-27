Глава управления Нур-Султана оштрафован на Т319 тыс. за проведение собрания без маски

Нур-Султан. 27 сентября. КазТАГ – Руководитель управления физической культуры и спорта акимата Нур-Султана Самат Ергалиев оштрафован на Т319 тыс. за проведение собрания без маски – выдержку из соответствующего документа опубликовал на своем Telegram-канале известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«Должностным лицом Ергалиевым нарушен режим карантина, то есть проводил собрание без защитной маски, что является нарушением подпункта 3.32 пункта 3 постановления главного государственного санитарного врача «О поэтапном смягчении ограничительных мер в Нур-Султане» от 29 августа», — говорится в документе, выдержку из которого опубликовал Козачков в воскресенье.

Действия Ергалиева квалифицированы по части 1 статьи 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК.

«Основная мера взыскания: штраф в порядке сокращенного производства. Размер наложенного штрафа: 319 470», — сказано в документе.

Отметим, что Ергалиев возглавил столичное управление физкультуры и спорта того, как прежний руководитель управления Нурлан Сыдыков был задержан по подозрению в получении взятки в размере Т10 млн по делу о госзакупках на Т195 млн, предназначенных для празднования Наурыза.