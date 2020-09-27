Алматы. 27 сентября. КазТАГ – Войска Азербайджана заняли ряд населенных пунктов на Нагорном Карабахе, сообщает Trend.

«Согласно текущей информации, на Физули-Джебраильском направлении освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль», — говорится в сообщении.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность ситуацией в регионе и призвали Армению и Азербайджан разрешить конфликт за столом переговоров.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и 7 прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжаются с 1992 года.

Утром 27 сентября 2020 года нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул с новой силой и вступил в острую фазу. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена всеобщая военная мобилизация. Ответственность за новую эскалацию насилия в регионе официальные Ереван и Баку перекладывают друг на друга.