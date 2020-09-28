Почти 70 туристам понадобилась помощь спасателей в горах Алматы с весны

Алматы. 28 сентября. КазТАГ – С весны 2020 года в горах Алматы помощь понадобилась 68 туристам, сообщает служба спасения города.

«По данным единой дежурно-диспетчерской службы – 109, с весны 2020 года до 28 сентября спасатели Службы спасения г.Алматы, выезжали на вызовы в горную местность 37 раз. Спасли четырех человек в высокогорье, транспортировали одного погибшего туриста. Всего за этот период, спасатели спасли 68 человек», — говорится в сообщении в понедельник.

При этом отмечается, что в минувшее воскресенье спасатели эвакуировали от водопада Горельник 55-летнюю женщину с травмой ноги.

«В прошедшее воскресенье, 27 сентября в 15.30 в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) «109» поступил очередной вызов, где сообщалось, что женщина 55 лет подвернула ногу в районе водопада Горельник, которая находится близ высокогорного спортивного комплекса «Медео». Оперативным дежурным Службы «109» на место был отправлен экипаж спасателей из пяти человек личного состава. Прибыв на место, спасатели в пешем порядке начали восхождение на водопад Горельник и на высоте 2300 м над уровнем моря, женщина была обнаружена. У нее была травмирована левая нога, вывих голени. Оказав первую доврачебную помощь, наложив на поврежденную ногу медицинские шины и, уложив на носилки, с помощью альпинистского снаряжения начали эвакуацию пострадавшей до автомашины скорой помощи, ожидавшей внизу. Скорая доставила туристку в ГКБ № 4», — отмечается в пресс-релизе.

В связи с этим служба спасения города Алматы обратилась с просьбой к туристам соблюдать меры безопасности в горах, вне зависимости от их возраста, здоровья и физической подготовки.