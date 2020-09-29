Бандеровцы вполне успешно ссорят казахов с русскими

Думаю, история про Кирилла Божко войдёт в учебники по чёрному пиару. Настолько тут всё просто и гениально. Итак: вы украинский блогер и ненавидите «русский мир»? Хотите, чтобы Россия приобрела ещё одну головную боль, а в перспективе получила войну на юго-востоке, на границе с Казахстаном? Тогда вы должны: 1) Выбрать максимально болезненный вопрос русско-казахских отношений. 2) Оскорбительно, хамски его заострить. 3) Выставить своё произведение в интернет.

Сегодня отношения у русских с казахами вполне доброжелательные. Это два комплиментарных этноса, выражаясь языком социологии. Тем не менее, проблемы в отношениях есть. Например, многих казахских патриотов раздражает то обстоятельство, что русские казахстанцы не учат государственный язык. Как эту проблему заострить? Надо найти русского дурака, который скажет на камеру, что в гробу он видел этот язык и наговорит других гадостей про казахов. Среди трёх миллионов русских в Казахстане хоть один такой дурак должен отыскаться. А затем, когда хамский ролик начнёт гулять в сети, надо громко кричать, что все русские в Казахстане такие же. Не сомневайтесь, желающие поддержать эти вопли найдутся.

Схема простая, как лопата, но сработала превосходно. После того, как киевский блогер «пан Василь» выставил в ютубе свой разговор с тем самым Кириллом Божко, казахстанские социальные сети почти неделю клокотали ненавистью к «пятой колонне». Попытки объясниться, сказать, что этот Божко никакое не зеркало русских настроений в Казахстане, горячие патриоты встречали с негодованием. Все аргументы натыкались на воспалённое «да они же нас обезьянами считают!». В точности, как в старом мультфильме про джунгли:

– Они называли меня пятнистой лягушкой?

– Да! Да! Лягушкой! А ещё – земляным червяком!

В общем, как видите, один отдельно взятый бандеровец может наделать нам с вами немало пакостей. Особенно когда у казахстанского общественного мнения нет иммунитета к таким вещам, и большинству горячих полемистов не хватает, как бы это аккуратно сказать, политического кругозора.

Совсем не удивительно, что провокация запущена с Украины. Из страны, которая смертельно рассорилась с Россией. Многие украинские «патриоты» сегодня желают «москалям» всяческих напастей. Даже если человек из Киева, разговоривший злополучного Божко, не штатный сотрудник украинских спецслужб, а «самоигральный» блогер, это ничего не меняет. Кстати, в сети есть ещё один ролик с Божко: там его расспрашивает опять украинец, уже другой, не «пан Василь». А примерно полгода назад была похожая история с третьим блогером, который тоже допытывался у казахстанца из Темиртау, почему тот не учит государственный язык и как отнёсся бы к появлению в Казахстане российских «зелёных человечков». Этот третий интервьюер живёт в Канаде, но приехал туда из украинского Житомира и не скрывает животной, зоологической ненависти к России. Все три эти пассажира пытаются раздуть искры взаимной неприязни в нашем с вами приграничье. Глядишь, казахи в ответ на обидные слова начнут не только ругать, но и бить местных русских. Те станут возмущаться и жаловаться. Может быть, в России по этому поводу прозвучат какие-то заявления. Они ещё больше распалят казахских патриотов, а те, глядишь, спровоцируют и ответные действия. Из искры возгорится пламя. На севере или на востоке Казахстана займётся свой Донбасс.

Что характерно, представители казахстанских и российских ведомств и общественных организаций, которые вроде бы занимаются проблемами межнациональных отношений, никак не отреагировали на провокационные ролики и на вызванный ими скандал. В надежде, что всё как-нибудь рассосётся. Людей можно понять. Во-первых, возможно, и в самом деле нет смысла делать провокаторам лишнюю рекламу. А, во-вторых, как эти представители могли отреагировать? Выступить с дежурными заявлениями о вечной дружбе? Пользы будет немного. Дежурные заявления давно уже вызывают только раздражение и насмешки. Или, может, пора начинать серьёзный, без дураков, разговор о ситуации, которая сложилась в Казахстане вокруг проблемы государственного языка? О том, что на сегодня существует негласный казахско-русский консенсус: «вы ни на что не претендуете в госорганах, силовых структурах и вообще не претендуете на «портфели», а мы не заставляем вас учить язык». Но теперь вот снова появились желающие качнуть, сдвинуть ситуацию. При этом вполне очевидно, что русские, не знающие госязык, никому не мешают жить, и вся возня вокруг этого вопроса – спекулятивная или компенсационная. Давно избавившись от диктата Москвы, казахское начальство вовсе не избавилась от коррупции и трайбализма. В стране жуткие социальные контрасты. Повсюду самодурство вороватых малограмотных чиновников. Кто в этом виноват? С кого спрашивать? С чиновников спрашивать страшно. Но есть русские, которые не учат государственный язык. Давайте снова погорячимся на этот счёт. Покажем, какие мы джигиты.

Нет, всё это сложно и неприятно. От таких откровенных разговоров сегодня вреда может быть больше, чем от дежурных заявлений о дружбе или от олимпийского молчания штатных специалистов по межнацпроблемам. Слишком много упущено времени. Слишком часто в последние десятилетия молодым казахам рассказывали, как русские колонизаторы только и делали, что угнетали их дедов и прадедов. Правда, периодически, в угоду политической конъюнктуре, казахские политологи заводили разговоры и о том, что империя это не всегда плохо, что казахи добивались наибольших успехов именно в составе больших многонациональных государств, и новая глубокая интеграция с Россией пошла бы им на пользу. Но потом конъюнктура менялась, и разговоры стихали. А системной работы – с участием соответствующих российских структур – по воспитанию у молодых уважительного отношения к нашей общей истории, созданию полноценного объективного представления о прошлом и настоящем, формированию на этой основе грамотного добрососедства, как не было, так и нет. Украинские уроки, когда киевская власть и её российские партнёры отдали работу с активной молодёжью на откуп Западу и агрессивным националистам, пока никому не идут впрок. Ровно неделю назад мы говорили об этих проблемах с директором московского Института русского зарубежья Сергеем Пантелеевым. Наше интервью набрало более 130 тысяч просмотров, его, как я слышал, обсуждали в профильных российских ведомствах. А следом, так уж совпало, появились вот эти провокационные ролики, ещё раз показав, что проблемы действительно назрели и скоро могут лопнуть.

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