Беспокойство по поводу спроса привело к очередному снижению цен на нефть

Алматы. 29 сентября. КазТАГ — Беспокойство по поводу спроса на нефть оказалось сильнее, чем надежды на методы стимулирования экономики в США, что привело к очередному снижению цен на нефть, сообщает Reuters.

«Во вторник цены на нефть опять снизились, сведя на нет повешение, наблюдавшееся на предыдущей сессии, поскольку опасения по поводу низкого спроса, вызванного пандемией, остаются сильнее, чем надежды на меры по стимулированию экономики в США», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ранее в тот же день активность на сырьевых рынках выросла после того, как американские конгрессмены-демократы представили новый законопроект о помощи пострадавшим от коронавируса на $2,2 трлн, который спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала компромиссной мерой.

«Если законопроект будет принят, меры стимулирования экономики в США будут иметь большое значение для увеличения спроса на нефть в США и могут вернуть цены на нефть к уровням, которые наблюдались до сентября», — сказал рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Кроме того, сообщается, что по мнению аналитиков, эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном может повлиять на экспорт нефти и газа из Азербайджана. Между тем, данные министерства финансов Японии показали, что импорт сырой нефти в страну в августе упал более чем на 25% по сравнению с годом ранее.