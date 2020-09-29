Разыскивавшаяся по линии Интерпола экс-сотрудница банка доставлена из ОАЭ в Нур-Султан

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Разыскивавшаяся по линии Интерпола экс-сотрудница банка доставлена из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нур-Султан, сообщает департамент полиции Нур-Султана.

«Сотрудница банка, подозреваемая в растрате крупной суммы денег и объявленная в розыск, возвращена на родину», — говорится в сообщении во вторник.

По информации полиции, 57-летняя женщина в течение нескольких лет осуществляла несанкционированные переводы с депозитных счетов клиентов денежные средства без их ведома, причин ущерб своими действиями на сумму свыше Т32 млн.

Как уточняется, с целью избежать уголовное преследование, бывшая сотрудница банка вылетела за пределы Республики Казахстан в ОАЭ, после чего национальным центральным бюро Интерпола РК была объявлена в международный розыск с избранием меры пресечения «содержание под стражей».

«18 сентября находящаяся в международном розыске казахстанка за совершение преступления, предусмотренного ст. 189 УК РК арестована в Дубае и депортирована в Казахстан. В настоящее время доставлена с ОАЭ женщина водворена в Изолятор временного содержания», — отмечается в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

Проводится следствие.