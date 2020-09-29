Токаев поручил решить вопрос с трехсменными и аварийными школами в ЗКО

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Западно-Казахстанской Гали Искалиевым области решить вопрос с трехсменными и аварийными школами, сообщает Акорда.

«Президенту Казахстана было доложено об основных показателях социально-экономического развития региона, а также об исполнении ранее данных поручений.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных проблемных вопросах области, таких как снижение уровня воды реки Урал, энергозависимость региона и состояние местных дорог. Глава государства поручил акиму ЗКО решить данные проблемы во взаимодействии с правительством», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, президент поставил перед Искалиевым ряд задач по развитию мясного животноводства и усилению научной составляющей этой сферы, увеличению инвестиций в отрасли, не связанные с добычей нефти и газа, диверсификации промышленности и наращиванию производства обрабатывающего сектора.

«Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить вовлечение безработных и самозанятых граждан в экономическую деятельность, а также окончательно снять с повестки вопрос с трехсменными и аварийными школами в регионе», — резюмируется в сообщении.