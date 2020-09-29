Верховный комиссар ООН по правам человека призвала прекратить боевые действия в Карабахе

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – Верховный комиссар Организации объединенных наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет призвала прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба ООН.

«Я призываю все стороны уважать международное право в области прав человека и международное гуманитарное право, особенно в том, что касается обеспечения защиты гражданского населения и раненых, и предотвращения ущерба ключевой гражданской инфраструктуре», — заявила Бачелет во вторник.

Она выразила обеспокоенность «возобновлением вооруженных действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта» и настоятельно призвала немедленно положить им конец. Бачелет также заявила о том, что встревожена сообщениями о гибели и ранениях мирных жителей, а также о повреждении их собственности и объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, 27 сентября нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявлена всеобщая военная мобилизация. Азербайджан объявил о том, что войска АР заняли ряд населенных пунктов Нагорного Карабаха, однако Армения данную информацию отрицает. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры. К вечеру 27 сентября официальный Ереван объявил о планах рассмотреть вопрос независимости Нагорного Карабаха. В тот же день вечером стало известно, что в связи с конфликтом военное положение ввели и власти Азербайджана. 29 сентября Армения заявила о сбитом турецким истребителем F-16 самолете Су-25 армянских военно-воздушных сил, в дипломаты АР заявили, что Ереван может обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и 7 прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжаются с 1992 года.