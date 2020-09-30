Досмухамбетов пообещал подать в отставку в случае доказательства вины своего зама

Атырау. 30 сентября. КазТАГ – Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов пообещал подать в отставку в случае доказательства вины его первого заместителя Нурлана Таубаева, сообщает «Ак Жайык».

«Закон един для всех. Если расследование завершится и суд признает его (Таубаева – КазТАГ) виновным, то я, следуя закону, готов уйти в отставку. Принять ее или не принять – решит президент», – сказал Досмухамбетов.

В пресс-службе акима Атырауской области ответили, что в настоящее время должность первого заместителя вакантна, временно исполняющего обязанности нет.

Напомним, 10 сентября Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны

по подозрению в получении взятки в размере Т182 млн.

26 ноября прошлого года в Закон «О государственной службе» были внесены изменения, согласно которым первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора в отношении его подчиненного.