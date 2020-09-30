Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +15+17, ночью +7+9.

В Восточно-Казахстанской области сильный дождь, возможен туман. Усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью -1-6.

В Акмолинской области области без осадков, возможен туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +2+7.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +2+7.

В Атырауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +6+11.

В Жамбылской области днем дождь, ночью заморозки +1+3, ветер 15-23 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Туркестанской области дождь, ветер 15-20 метра в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Кызылординской области без осадков. Ветер 15-23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +6+11.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +16+21, ночью +2+7.

В Костанайской области без осадков, возможен туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +1+6.

В Карагандинской области без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Возможны на поверхности почвы заморозки +1+3. Днем +7+12 (на юге +18), ночью +1+6 (заморозки +3).

В Алматинской области без осадков. Возможны заморозки +3. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Мангистауской области без осадков. Днем +18+23, ночью +10+15.

В Павлодарской области без осадков, местами туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью 0-5.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом дождей, на горных реках востока республики возможны подъемы уровней воды, на реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.