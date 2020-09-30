Селезадерживающие плотины в двух горных ущельях Алматы обещают построить в 2021-2023 годы

Алматы. 30 сентября. КазТАГ – Селезадерживающие плотины в двух горных ущельях Алматы планируется построить в 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«В целях обеспечения безопасности населения и инфраструктуры города акиматом города Алматы за счет местного бюджета разработана проектно-сметная документация (ПСД) на строительство двух селезадерживающих плотин в ущельях Аюсай и Аксай, и на сегодняшний день проекты строительства переданы в ГУ «Казселезащита» МЧС РК для осуществления строительно-монтажных работ. Строительство плотин запланировано на 2021-2023 годы», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным ДЧС, в окрестностях Алматы расположены 45 моренных озер, 15 из которых определены как прорывоопасные, при этом наибольшую опасность в 2020 году представляли семь озер, расположенных в верховьях рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай.

«В селеопасный период 2020 года (с 15 июня по 20 сентября) на указанных выше семи моренных озерах проводились ежегодные превентивные работы по их опорожнению. За вышеуказанный период силами «Казселезащиты» из моренных озер было откачано всего более 5 млн кубометров воды при первоначальном общем объеме 1,1 млн кубометров. Необходимо отметить, что за счет постоянного притока воды из ледников озера заполнялись ежесуточно, при отсутствии притоков озера можно было опорожнить пять раз», — отметили спасатели.

Как уточнили в департаменте по ЧС, с помощью насосов и дополнительно установленных сифонных труб, а также за счет проложенных сбросных каналов был понижен уровень воды в озерах до безопасной отметки, то есть до 1-7 метров, «что позволило не допустить угрозы селя для города».

«На озере №1 в бассейне реки Каргалы, где в 2015 и прошлом годах происходили селевые выбросы, был вновь проложен канал с озерной котловины для сброса воды самотеком, в результате озеро стало транзитным и снят риск селевых угроз для населения Наурызбайского района. Всего в превентивных работах приняли участие около 60 человек, девять единиц техники, для аэровизуального обследования и доставки оборудования в труднодоступные места привлекалась авиация МЧС РК. На сегодняшний день притоки воды из ледников прекратились, моренные озера переходят в зимний режим, угрозы селя нет», — заверили в ДЧС.