Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам особо охраняемых природных территорий, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий», — говорится в сообщении в среду.

Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял поправки по вопросам особо охраняемых природных территорий.

«Целью законопроекта является упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий земель запаса, ранее выведенных из их состава для строительства и функционирования объектов туризма, водохозяйственных сооружений, обустройства и функционирования объектов государственной границы Республики Казахстан, нужд обороны, и не используемых в указанных целях», — говорится в заключении комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Как пояснили парламентарии, решение о переводе таких земель будет приниматься в зависимости от категории особо охраняемой природной территории: республиканского либо местного значения, правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и без разработки проектов естественнонаучных и технико-экономических обоснований.

Кроме того, для развития экологического туризма расширен перечень услуг, оказываемых природоохранными учреждениями (предоставление в прокат верховых животных).

«Задачами законопроекта являются устранение пробелов в правовом регулировании в области особо охраняемых природных территорий, совершенствование системы сохранения уникальных природных ресурсов. Ожидаемыми результатами при принятии законопроекта являются: сохранение природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность, и расположенных на возвращаемых земельных участках; развитие экологического туризма и увеличение собственных средств природоохранных учреждений», — сказано в заключении.