Ушедший после коррупционного скандала с поста акима Караганды возглавил местную СПК

Караганда. 30 сентября. КазТАГ – Председателем правления АО «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Сарыарка» назначен Нурлан Аубакиров, сообщает пресс-служба СПК.

«В СПК «Сарыарка» сменился председатель правления. Им стал экс-аким Караганды Нурлан Аубакиров», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Халел Акимжанов освобожден от должности главы СПК в связи с переходом на другую работу.

Напомним, 23 сентября Аубакиров подал в отставку – на его место был назначен Ермаганбет Булекпаев.

Незадолго до указанных событий – 13 сентября 2020 года МИА КазТАГ сообщило о задержании замакима Караганды Жаксылыка Шалабекова по подозрению в коррупции при реализации госпрограммы «Нурлы-Жер». Ему вменяют нанесение ущерба государству в размере Т107 млн. 14 сентября стало известно, что Шалабеков арестован на два месяца. 18 сентября КазТАГ сообщил, что Шалабекову отказали в освобождении из изолятора – он переведен на два месяца в СИЗО.

25 сентября КазТАГ сообщал, что депутат мажилиса пяти созывов Мухтар Тиникеев, ныне занимающий должность заместителя Федерации профсоюзов Казахстана, связал скандал 2016 года с бывшим акимом Караганды Нурланом Аубакировым и арестованным заместителем акима Жаксылыком Шалабековым. 20 декабря 2016 года в интернете появилось видео, на котором Тиникеев во время застолья выясняет отношения с бывшим депутатом маслихата Караганды Никитой Полевым. На видео попало, как мажилисмен выражается в адрес своего оппонента ненормативной лексикой и наносит ему удары. 27 декабря Тиникеев сложил депутатский мандат, а свои действия объяснил тем, что Полевой переписал на другую компанию их общий бизнес и пригрозил экс-мажилисмену «серьезными людьми».