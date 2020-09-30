Жумагалиев и Умаров стали послами, назначен новый постпред Казахстана при ООН

Нур-Султан. 30 сентября. КазТАГ – Аскар Жумагалиев и Кайрат Умаров стали послами, кроме того, назначен новый постоянный представитель Казахстана при Организации объединенных наций (ООН), сообщает пресс-служба Акорды.

«Умаров Кайрат Ермекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должности постоянного представителя Республики Казахстан при ООН; Ильясов Магжан Жанботаулы назначен постоянным представителем Республики Казахстан при ООН, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по совместительству; Жумагалиев Аскар Куанышевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянным Представителем Республики Казахстан при ОЗХО», — говорится в сообщении в среду.

Жумагалиев с июня 2019 года по июль 2020 года был министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, до этого с февраля 2019 года по июнь 2019 года министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, а еще раньше – с декабря 2018 года по февраль 2019 года занимал пост вице-премьера — министра оборонной и аэрокосмической промышленности.

Умаров был постпредом Казахстана при ООН с января 2017 года, до этого с 2013 по 2017 годы он был послом Казахстана в США, а еще раньше – с 2009 по 2013 годы был вице-министром иностранных дел.

Ильясов был послом Казахстана в Нидерландах с 2016 года, до этого в 2013-2016 годы он занимал пост заведующего центром внешней политики администрации президента, а еще раньше – в период с июня по декабрь 2013 года был советником президента.

«Указом главы государства Сарыбай Кайрат Шораулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству», — сообщили также в Акорде.