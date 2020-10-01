Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1886,9.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 3,5.

Стоимость унции золота в евро составила 1613,3 (+3,56), а в британских фунтах – 1467,63 (-0,86).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.