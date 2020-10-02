Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Резкое изменение погоды ожидается 3-6 октября в ряде регионов РК, возможны снег и метель, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3 октября в Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман. В Нур-Султане 3 октября ночью и утром ожидается туман. Вероятность штормового предупреждения 90%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

4 октября в Костанайской, 4-5 октября в Северо-Казахстанской, 5 октября в Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 4-5 октября днем резкое понижение температуры воздуха до +2+7.

«5-6 октября в Восточно-Казахстанской области осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 6 октября днем резкое понижение температуры воздуха до +2+7», — сказано в сообщении.

5-6 октября в Павлодарской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Днем резкое понижение температуры воздуха до +2+7.

«В Нур-Султане 5 октября временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Днем понижение температуры воздуха до +2+4», — предупредили синоптики.