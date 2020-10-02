Токаеву пообещали перевести на казахский 100 учебников по программе «Рухани жаңғыру»

Нур-Султан. 2 октября. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву пообещали перевести на казахский язык 100 учебников по программе «Рухани жаңғыру», сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял члена Национального совета общественного доверия Рауана Кенжеханулы. Президенту был представлен отчет о проводимой по его поручению работе по переводу произведений Абая Кунанбаева на десять языков в рамках мероприятий, посвященных 175-летию поэта. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о переводе на казахский язык учебников в рамках программы «Рухани жаңғыру». По словам Рауана Кенжеханулы, этот проект будет завершен до конца текущего года. Всего будет переведено более 100 учебников», — говорится в сообщении в пятницу.

В ходе беседы были обсуждены вопросы профилактики суицидов среди детей, развития образовательной онлайн-платформы, а также проблемы, касающиеся сферы перевода и терминологии.

«По итогам встречи глава государства подчеркнул важность данных вопросов и дал поручение заинтересованным государственным органам проработать их совместно с неправительственными организациями», — сказано в сообщении.