Нур-Султан. 4 октября. КазТАГ – Дождь ожидается в воскресенье в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью +2+4.

В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +17+19, ночью +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +6+8.