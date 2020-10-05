До 16 кв.м планируется на одного катающегося на катке Медеу в Алматы – Бекшин

Алматы. 5 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. До 16 кв.м планируется на одного катающегося на катке Медеу, заявил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Жандарбек Бекшин.

«По катку Медеу идут пока только устные переговоры. Сегодня-завтра администрация катка планирует представить алгоритм обеспечения работы катка. У нас на одного участника планируется до 16 кв.м территории», — сказал Бекшин на брифинге в понедельник.

По его словам, сейчас администрация катка разрабатывает план мероприятий, который представят в оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате и в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.