«Прохладный политический сентябрь». «Экономическое неравенство вредит всему государству». «Нур Отан» уклонился от обновления». «Можно ли заставить говорить по-казахски угрозами и санкциями?». «30 лет назад конфликт в Карабахе погасили Назарбаев и Токаев»

Сетевой Казахстан 5 октября 2020г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алтай КАРПЫКОВ – «Прохладный политический сентябрь» — Итоги минувшего месяца: высокая планка для госаппарата в Послании ТОКАЕВА, неутихающие споры вокруг уровня зарплат «бездельников» из квазигоссектора, праймериз у партии – гегемона, материальное обнищание деятелей культуры, не накапливавших «жирок» на завтрашний день.

PLATON . ASIA . «Экономическое неравенство вредит всему государству» — Между тем в Казахстане, наоборот, усиливают экономическое неравенство, решая экономические проблемы за счет бедных, в частности, обложив налогами самозанятых. Пару раз заикнулись о том, что введут более высокие налоги на большие доходы, роскошь, но так все это и осталось на уровне разговоров. Словом, казахстанское общество продолжает жить на основе социального и экономического неравенства, от чего и имеет массу глубоких, тяжелых проблем, которые делают туманным и тревожным будущее Казахстана. В принципе, такая же приблизительно ситуация и в остальных странах Центральной Азии…

VLAST . KZ . ««Нур Отан» уклонился от обновления» — Завершившиеся в воскресенье праймериз «Нур Отана» не принесли партии желанного обновления: голосование повсеместно закончилось поддержкой старых проверенных кадров, а новых партийным боссам придется включать в списки на выборах вручную. Это вряд ли могло быть по-другому в партии, ориентированной на одного лидера и привыкшей к отсутствию внутренних дебатов.

EHONEWS . KZ . Султанбек АГЕЕВ – «Западные авторы пытаются совершить идеологический подрыв в Казахстане» — Летом нынешнего года в свет вышла книга исследователя из США Сары КАМЕРОН, которая рассказывает о голоде в Казахстане. Прочитав ее, понимаешь, что автор ничего не знает о голоде 1932-33 годов и пытается навязать недостоверную информацию читателю. Книга начинается с заголовка, вот с него и начнем. Камерон утверждает, что Голодная степь — это Бетпак-Дала в Центральном Казахстане, южнее Караганды. Однако если прочесть советскую литературу, то оказывается, что термин «Голодная степь» прилагался к обширной пустыне на левом берегу Сырдарьи, на границе нашей страны и Узбекистана. Камерон заявляет, что основанием для написания ее книги якобы послужили документы из архивов нашего государства и Российской Федерации. Однако, читая ее «творение», осознаешь, что она почти не использовала советскую литературу, особенно партийную и хозяйственную документацию 1920-х и 1930-х годов.

CAMONITOR . KZ . «Можно ли заставить говорить по-казахски угрозами и санкциями?» — Пару лет назад, в сентябре 2018-го, на сайте издания «Қазақ үні», одного из рупоров национал-патриотов, был начат сбор подписей под обращением к президенту страны. В нем содержалось требование убрать из Конституции РК норму, согласно которой «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык», и принять отдельный закон о государственном языке.

EXPRESS — K . KZ . «Казахстану нужно выбрать: демография или деменция» — Население Казахстана стареет. Об этом в своем докладе заявила национальный координатор проектов Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Газиза МОЛДАКУЛОВА. В прошлом году доля населения старше 60 лет составляла 11,6%, а старше 65 лет – 7,5%. На северо-востоке и в центре страны демографическая ситуация схожа со странами Европы. Здесь наблюдается незначительный естественный прирост населения. А вот в южных и западных регионах республики, а также в Нур-Султане фиксируется увеличение рождаемости.

«Бездыханное дело» — Минувшей весной «ЭК» обсуждала с известным российским бизнес-консультантом Святославом БИРЮЛИНЫМ главную на тот момент тему – как отразится вводимый карантин на бизнесе Казахстана и России. Что сегодня можно сказать об опыте первой волны карантина? Мы вновь встретились со Святославом — Сейчас рано оценивать последствия. Кризис не обязательно сказывается на бизнесе немедленно. Многие компании после карантина открылись, но не все доживут до конца года, даже если правительства не введут новые ограничения на работу бизнеса. Власти этого не хотят, но не исключен вариант, что это придется делать. И потом – некоторые меры поддержки бизнеса, принятые весной, сейчас начнут играть негативную роль. Например, отложенные налоги и кредиты, которые нужно отдавать, а ресурсов на это нет.

TIME . KZ . «Банки-пылесосы» — Уже совсем скоро — с 16 декабря — в Казахстане смогут практически напрямую работать иностранные банки и страховые компании, открыв здесь свои филиалы. Соответствующее постановление подписала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина АБЫЛКАСЫМОВА 21 сентября. Документ принят в рамках членства нашей республики во Всемирной торговой организации. К чему же может привести такая открытость отечественного банковского сектора?

«Не на того подали, господа!» — 100 дней Алексея ЦОЯ в должности министра здравоохранения омрачились малоприятным для него событием — на чиновника подали в суд. В основу этого гражданского дела лег спор между ТОО “Актобе БелАсу” и ТОО Nefrolife Aktobe — медцентром, который в 2019 году открыла сестра врача, ранее работавшего в “Актобе БелАсу”. В компания утверждают, что Nefrolife Aktobe получила лицензию на занятие медицинской деятельностью, якобы использовав подложные документы. В связи с этим “Актобе БелАсу” неоднократно обращалась в подотчетные Министерству здравоохранения госорганы и непосредственно к главе ведомства с требованием лишить Nefrolife Aktobe лицензии, но безрезультатно.

«Будут посмотреть» — Общественный совет Алматы изучит предложение группы активистов не модернизировать ТЭЦ-2, а построить в городе совершенно новую газовую теплоэнергостанцию, и в случае одобрения будет лоббировать эту идею.

EXCLUSIVE . KZ . «Гани Касымов: «30 лет назад конфликт в Карабахе погасили Назарбаев и Токаев»» — Новый виток вооруженного противостояния вокруг Карабаха уже практически превратился в открытую войну между Баку и Ереваном. Как отмечают наблюдатели, ситуация вернулась к той, что была на пике конфликта в начале 90-х, когда Армения аннексировала значительную часть территории Азербайджана. Но тогда дальнейшее разрастание боевых действий удалось предотвратить, а сам конфликт локализовать. Немногие знают, что значительную роль в этом сыграла «казахская дипломатия», а главой миссии был Гани КАСЫМОВ. Сегодня мы вспомнили, как казахи стали миротворцами, каково в этом было участие первого президента, к чему это все привело, а также поговорили о дне сегодняшнем и том, можем ли мы повторить свою роль посредника.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Зачем государство разрушает рынок лизинга и всю финансовую систему?» — Эффективный рынок финансового лизинга крайне важен для развития экономики, особенно в Казахстане. Однако, на сегодня, более 90% лизингового рынка занимают две госкомпании, которые за счет антирыночной господдержки выдавливают из него частный бизнес. При этом у государства не было и нет планов по развитию рыночных механизмов и конкуренции в этом секторе.

LITER . KZ . «Страховые компании придумали, как еще заработать миллиарды на казахстанцах» — Казахстанские спасатели пытаются внедрить в стране систему обязательного страхования имущества от чрезвычайных ситуаций. Эту идею активно продвигал в свое время экс-министр по ЧС Владимир БОЖКО. Сейчас ее подхватил и пропагандирует его преемник — Юрий ИЛЬИН. Liter.kz попытался разобраться, почему это предложение не воодушевляет казахстанцев, но крайне радует любую страховую компанию.

CARAVAN . KZ . «Здоровье превыше экономики и развития: когда в Казахстане могут ввести очередной карантин и почему это будет ошибкой» — Отечественные эксперты рассказали, почему во введении третьего карантина в стране нет никакой необходимости. Каиргали КОНЕЕВЫМ — Жесткий карантин был бы эффективен в самом начале для того, чтобы локализовать инфекцию. С этой задачей не справились, и коронавирусная инфекция распространилась даже в глубинные села Казахстана. Соответственно сейчас вводить повторный карантин нет никакого смысла, потому что вирус уже циркулирует среди народа. Карантин в Казахстане больше не противоэпидемиологическое мероприятие, а политическое.

AZATTYQ . ORG . ««Иллюзия конкуренции», созданная «Нур Отаном», и жалоба вдовы Рахата Алиева в Европейский суд» — На уходящей неделе западные СМИ проанализировали ход праймериз в правящей партии Казахстана. Они также сообщили, что вдова Рахата АЛИЕВА пожаловалась в Европейский суд по правам человека на невозможность получить доступ к своей собственности на Мальте.

IA — CENTR . RU . «Новый набег Бората на имидж Казахстана» — Первый фильм комика Саши Барона КОЭНА в образе якобы казахского журналиста Бората САГДИЕВА многим в Казахстане открыл глаза. Оказывается, типовой житель современного мира легко манипулируем и способен поверить в любую ахинею, если все это правильно оформить, упаковать и донести в соответствии с опробованными технологиями и алгоритмами. Поэтому все – от Акорды до подключенных к интернету аулов – заметно напряглись в связи с сиквелом про Бората, который Коэн анонсировал с фейкового аккаунта правительства Республики Казахстан.

INFORMBURO . KZ . «В Алматы здание ДКНБ хотят расширить за счёт сноса жилых домов. Владельцы квартир против» — Жильцы домов №279, 279А, и 279Б по улице Байзакова в Алматы требуют прекратить изъятие земельных участков. На этом месте собираются построить административное здание департамента Комитета нацбезопасности.

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