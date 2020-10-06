Функции МТИ РК по госконтролю товарных бирж переданы агентству по защите конкуренции

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Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – Функции министерства торговли и интеграции Казахстана по государственному контролю товарных бирж переданы агентству по защите и развитию конкуренции, сообщает пресс-служба Акорды.

«1. Утвердить прилагаемые: 1) Положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство); 2) структуру Агентства; 3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан. 2. Передать Агентству функции и полномочия министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля и лицензирования деятельности в сфере товарных бирж», — говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во вторник.

МИА КазТАГ приводит текст положения об агентстве полностью:

Глава 1. Общие положения

1.                      Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, а также государственный контроль и лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.

2.                      Агентство имеет территориальные подразделения в областях, городах республиканского значения, столице.

3.                      Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

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4.                      Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

5.                      Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6.                      Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.                      Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя Агентства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

8.                      Структура и общая штатная численность Агентства утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Агентства.

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9.                      Юридический адрес Агентства: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, Якорьрайон «Есиль», проспект Мәңгілік Ел, 8, административное здание «Дом министерств», 1 подъезд.

10.                  Полное наименование Агентства – государственное учреждение «Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан».

11.                  Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.

Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета.

Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Агентства.

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Если Агентству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Агентства

14.                  Миссия Агентства: создание равных условий субъектам рынка путем защиты и развития конкуренции, ограничения монополистической деятельности и недопущения недобросовестной конкуренции.

15.                  Задачи:

1) повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка;

2) содействие развитию добросовестной конкуренции;

3) предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

4) регулирование экономической концентрации;

5) демонополизация субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию.

16.                  Функции:

1) реализация государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

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2) осуществление межотраслевой координации государственных органов и иных организаций в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

3) международное сотрудничество по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

4) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

5) пресечение актов, действий (бездействия) государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, направленных на ограничение и (или) устранение конкуренции;

6) рассмотрение ходатайств о получении согласия на экономическую концентрацию;

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7) предупреждение и устранение злоупотребления доминирующим или монопольным положением на соответствующем товарном рынке, за исключением нарушений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;

8) разработка и утверждение правил оказания обязательных услуг субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора в рамках защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

9) предотвращение и пресечение антиконкурентных соглашений и согласованных действий субъектов рынка, недобросовестной конкуренции;

10) согласование нормативных правовых актов в области защиты конкуренции, ограничения монополистической деятельности и функционирования товарных рынков;

11) распространение информации о применении норм законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и пропаганда добросовестной конкуренции;

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12) анализ состояния конкуренции на товарных рынках;

13) анализ и мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке;

14) утверждение методики по проведению анализа состояния конкуренции на товарном рынке с определением критериев взаимозаменяемости товаров, доступности их приобретения, а также границ товарного рынка, в отношении финансовых организаций – по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

15) разработка и утверждение методики анализа общественно значимых рынков;

16) разработка и утверждение методики по проведению обследования товарных рынков, на которых будут создаваться государственные предприятия и юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица и (или) осуществляться ими дополнительные виды деятельности, в отношении государственных предприятий и юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, и аффилированных с ними юридических лиц – по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;

17) разработка и утверждение методики оценки экономической концентрации на товарных рынках;

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18) разработка и утверждение методики оценки экономической концентрации на финансовых рынках по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

19) выявление монопольно высокой (низкой), монопсонически низкой цены, установленной субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение;

20) разработка и утверждение методик по выявлению монопольно высокой (низкой) цены и монопсонически низкой цены;

21) проведение расследований по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции субъектами рынка, государственными, местными исполнительными органами, организациями, наделенными государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

22) запрашивание и получение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, от государственных органов, в том числе уполномоченного органа в области государственной статистики, органов государственных доходов, субъектов рынка, а также должностных и иных физических и юридических лиц информации, необходимой для осуществления полномочий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, в том числе сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, за исключением банковской тайны, тайны страхования и коммерческой тайны на рынке ценных бумаг;

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23) вынесение субъектам рынка обязательных для исполнения предписаний о:

прекращении нарушения норм Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и (или) устранении его последствий;

восстановлении первоначального положения;

расторжении или изменении договоров, противоречащих Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан;

необходимости отмены сделок путем расторжения или признания их недействительными при регулировании экономической концентрации;

заключении договора с иным субъектом рынка в случае, если нарушением является необоснованный отказ или уклонение от заключения договора с определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями;

24) внесение государственным, местным исполнительным органам, организациям, наделенным государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, обязательных для исполнения предписаний об отмене или изменении принятых ими актов, устранении нарушений, а также расторжении, отмене или изменении заключенных ими соглашений и сделок, противоречащих Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции;

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25) рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, участие в суде по рассмотрению дел о нарушениях законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

26) направление в правоохранительные органы материалов для проведения досудебного расследования по признакам уголовных правонарушений, связанных с нарушением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

27) в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, направление Президенту Республики Казахстан и Премьер-Министру Республики Казахстан годового отчета о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности, а также размещение его на своем интернет-ресурсе;

28) в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, направление в Правительство Республики Казахстан предложений по передаче в конкурентную среду государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними юридических лиц, и предложений по актуализации перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами;

29) обеспечение информационной открытости проводимой государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, в том числе ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным, размещение сведений о своей деятельности в средствах массовой информации, в том числе на своем интернет-ресурсе;

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30) обращение в правоохранительные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

31) направление должностному лицу субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органа, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, предостережения в письменной форме о недопустимости совершения действия (бездействия), которое может привести к нарушению законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

32) размещение на своем интернет-ресурсе анализа состояния конкуренции на товарных рынках, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную, охраняемую законом тайну;

33) направление субъектам рынка, государственным, местным исполнительным органам, организациям, наделенным государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органа, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

34) официальное разъяснение нормативных правовых актов в области защиты конкуренции, принятых антимонопольным органом;

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35) разработка и утверждение правил рассмотрения проектов соглашений субъектов рынка на предмет соответствия или несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

36) разработка и утверждение для субъектов рынка типовых внешних актов антимонопольного комплаенса;

37) установление соответствия внешнего акта антимонопольного комплаенса, направляемого субъектом рынка (субъектами рынка), нормам законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

38) размещение на своем интернет-ресурсе информации о результатах расследований нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, решений антимонопольного органа;

39) подача исков в суд о расторжении, изменении договоров и (или) признании недействительными сделок, противоречащих Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан;

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40) осуществление контроля и регулирования деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии;

41) проведение экспертизы цен на товары, производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии;

42) формирование и ведение государственного реестра субъектов государственной монополии;

43) осуществление контроля за соблюдением субъектами государственной монополии ограничений, установленных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

44) согласование цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии;

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45) утверждение правил ценообразования на товары, работы, услуги, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии;

46) разработка и утверждение порядка проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и принятия мер антимонопольного реагирования;

47) утверждение порядка выдачи уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка, государственного, местного исполнительного органов, организации, наделенной государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка, признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

48) разработка и утверждение порядка действия согласительной комиссии по рассмотрению проекта заключения по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении Национального Банка Республики Казахстан и ее состава по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;

49) мониторинг цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и принятия мер антимонопольного реагирования;

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50) мониторинг проведения закупок товаров и торгов;

51) введение государственного ценового регулирования на отдельных товарных рынках и (или) на товары (работы, услуги) отдельных субъектов рынка;

52) проведение в пределах своей компетенции по запросам правоохранительных органов экспертиз и дача заключений по вопросам законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

53) предоставление по запросу правоохранительных органов аналитической информации о состоянии конкуренции на товарных рынках;

54) установление и определение форм:

ходатайства об осуществлении экономической концентрации;

ходатайства о создании государственного предприятия, юридического лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц;

уведомления о наличии в действиях (бездействии) признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

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55) пересмотр предписаний (своего или территориального подразделения), а также проверка предписаний, принятых территориальными подразделениями антимонопольного органа;

56) в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции, обращение в суд с иском о принудительном разделении субъекта рынка или выделении из его состава на базе его структурных подразделений одного или нескольких юридических лиц;

57) представление в регистрирующие органы перечня государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, созданных с согласия антимонопольного органа;

58) предоставление субъектам рынка предварительного письменного согласия на осуществление сделок (действий), государственную регистрацию, перерегистрацию субъектов рынка, а также прав на недвижимое имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

59) предоставление согласия на создание государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц;

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60) предоставление согласия на расширение и (или) изменение осуществляемых видов деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан;

61) участие в формировании и реализации государственной политики в сфере деятельности товарных бирж;

62) согласование нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности товарных бирж;

63) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;

64) проведение анализа и мониторинга деятельности товарных бирж;

65) опубликование информации по вопросам деятельности товарных бирж и биржевой торговли, за исключением сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом Республики Казахстан тайну;

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66) выработка предложений по развитию и совершенствованию биржевой торговли;

67) лицензирование деятельности в сфере товарных бирж в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

68) осуществление контроля за соблюдением товарными биржами законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

69) ведение государственного электронного реестра лицензий в сфере товарных бирж;

70) осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля;

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71) возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также наложение административных взысканий в сфере товарных бирж в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

17. Права и обязанности:

1) вносить Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам развития конкуренции на соответствующих товарных рынках;

2) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

3) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

4) рассматривать ходатайства на создание государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Казахстан, и запрашивать дополнительную информацию, необходимую для принятия решения;

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5) на основании анализа соответствующих товарных рынков устанавливать более высокие размеры стоимости активов и объемы реализации товаров для данных рынков, при которых необходимо согласие на осуществление сделок;

6) принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

7) участвовать в процессуальных действиях и мероприятиях по расследованию нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

8) запрашивать и получать от государственных органов, должностных лиц иных организаций и физических лиц информацию, необходимую для осуществления функций, возложенных на Агентство, с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

9) обращаться в суд;

10) вносить в пределах своей компетенции в государственные органы предложения об отмене или изменении принятых ими актов, нарушающих законодательство Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

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11) направлять в органы прокуратуры материалы и нормативные правовые акты, противоречащие законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

12) делегировать часть своих полномочий и функций территориальным подразделениям Агентства;

13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан,актами Президента и Правительства Республики Казахстан.

Глава 3. Организация деятельности Агентства

18. Руководство Агентством осуществляется Председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих функций.

19. Председатель Агентства назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

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20. Председатель Агентства имеет трех заместителей, в том числе одного первого, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

21. Полномочия Председателя Агентства:

1) организует и осуществляет руководство работой Агентства;

2) определяет полномочия своих заместителей;

3) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан назначает на должность и освобождает от должности руководителя аппарата Агентства;

4) подписывает правовые акты Агентства, дает указания и поручения находящимся в подчинении работникам, принимает иные организационно-распорядительные меры по осуществлению государственных функций, отнесенных к компетенции Агентства;

5) утверждает положения о территориальных подразделениях Агентства;

6) утверждает структуру территориальных подразделений Агентства в пределах общей штатной численности, утвержденной Президентом Республики Казахстан;

7) вносит Президенту Республики Казахстан представления о награждении сотрудников Агентства, его территориальных подразделений государственными наградами;

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8) представляет Агентство в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.

Исполнение полномочий первого руководителя Агентства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Аппарат Агентства возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Руководитель аппарата Агентства:

1) по согласованию с Председателем назначает на должности и освобождает от должностей руководителей структурных подразделений Агентства, курируемых Председателем;

2) по согласованию с Председателем назначает на должности и освобождает от должностей руководителей территориальных подразделений Агентства и их заместителей;

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3) назначает на должности и освобождает от должностей работников центрального аппарата Агентства, за исключением должностных лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

4) осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий Агентства;

5) осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины работниками Агентства;

6) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок работникам Агентства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

7) решает вопросы дисциплинарной ответственности работников Агентства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

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8) обеспечивает исполнение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;

9) утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;

10) организует информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Агентства и его территориальных подразделений;

11) осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок Агентства, исполняет функции организатора государственных закупок;

12) обеспечивает мониторинг и контроль качества оказания государственных услуг;

13) осуществляет иные полномочия, возложенные законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

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24. Председатель Агентства обязан принимать меры по противодействию коррупции и несет установленную законом Республики Казахстан ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой обязанности.

25. Председатель Агентства имеет право образовывать консультативно-совещательные органы при Агентстве.

26. Коллегиальным органом управления Агентства является Правление, создаваемое Председателем Агентства.

Положение о Правлении Агентства и его состав утверждаются Председателем Агентства.

27. Полномочия Правления Агентства:

1) определение приоритетов в области формирования и развития конкурентной политики;

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2) принятие решений по итогам рассмотрения заключений по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, заключений по результатам рассмотрения ходатайства о согласии на экономическую концентрацию;

3) одобрение ежегодного годового отчета о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению монополистической деятельности;

4) утверждение регламента работы Правления;

5) рассмотрение и принятие решений по иным вопросам, входящим в компетенцию Агентства, согласно положению о Правлении.

Глава 4. Имущество Агентства

28. Агентство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Имущество Агентства формируется за счет имущества, переданного государством, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности, иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

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29. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

30. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Агентства

31. Реорганизация и упразднение Агентства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень территориальных подразделений Агентства

по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

1) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Акмолинской области»;

2) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Актюбинской области»;

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3) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области»;

4) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области»;

5) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области»;

6) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области»;

7) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области»;

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8) Республиканское государственное «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Карагандинской области»;

9) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области»;

10) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Кызылординской области»;

11) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области»;

12) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Павлодарской области»;

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13) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области»;

14) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Туркестанской области»;

15) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Нур-Султану»;

16) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы»;

17) Республиканское государственное учреждение «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкенту».

«Структура Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан: руководство; секретариат председателя (департамент); департамент стратегического анализа; департамент топливно-энергетического комплекса; департамент промышленности и агропромышленного комплекса; департамент транспорта и связи; департамент финансовых рынков и иных отраслей; департамент биржевого контроля; департамент экономической концентрации и контроля государственных предприятий; департамент расследований; управление экономической интеграции; департамент внутреннего администрирования; управление по работе с человеческими ресурсами; управление правового обеспечения; управление государственных секретов, мобилизационной подготовки и информатизации; служба внутреннего аудита», — сказано в указе.

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