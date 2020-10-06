Нур-Султан. 6 октября. КазТАГ – График движения пассажирских поездов изменился в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«АО «Пассажирские перевозки» сообщает об увеличении периодичности курсирования следующих пассажирских поездов: №4/3 Нур-Султан — Нурлы жол — Алматы-2 ежедневным отправлением из Нур-Султана Нурлы жол c 1 ноября 2020 г., из Алматы-2 cо 2 ноября 2020г.; №68/67 Нур-Султан – Нурлы жол – Оскемен-1 ежедневным отправлением из Нур-Султана Нурлы жол c 1 ноября 2020г., из Оскемен-1 со 2 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что национальный перевозчик призывает пассажиров оформлять проездные документы онлайн, и просит пассажиров строго соблюдать санитарно-карантинные требования, социальную дистанцию (не менее 1 м), масочный режим на территории вокзала и внутри поезда.