Правительство создало условия узбекскому бизнесу в ущерб казахскому – бизнесмен

Алматы. 6 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительство РК создало условия узбекскому бизнесу в ущерб казахстанкому, заявил известный шымкентский бизнесмен Болатбек Алиев.

«Интересная получается ситуация: наше государство создало все условия для предпринимателей соседней страны при этом в ущерб местным», — пишет Алиев на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, казахстанские перевозчики перевозят по дорогам Узбекистана порядка 60 тыс. тонн грузов в год или делают 3 тыс. рейсов, а узбекские по дорогам Казахстана — раз в десять и более или 30 тыс. рейсов плюс пару десятков тысяч пассажирских рейсов.

«Протяженность транзитной дороги Узбекистана составляет для нас порядка 600 км. В то время, как от нашей границы с соседями до российской, а именно в этом направлении соседи везут грузы и свою рабочую силу, — более 2,2 тыс. км. Нагрузка со стороны узбекских перевозчиков на наши дороги в разы больше», — пишет Алиев.

Получается, по его данным, что для создания комфортных условий узбекским перевозчикам мы строили «ЗЕ-ЗК» («Западная Европа – Западный Китай»). Ради них влезали в кредиты международных финансовых организаций, и потомки казахстанцев еще много десятилетий будут рассчитываться за бизнес Узбекистана, «убивающий дороги РК».

Чтобы ввезти в Казахстан яблоки узбекским предпринимателям надо оформить формально два листочка, казахстанским – «два десятка, то есть скрытый запрет. Узбекистан хитро и ловко закрыл на замок свою границу», оградив страну от ввоза казахстанской продукции.

В 2017 году Казахстан, по данным Алиева, снизил пошлины на ввоз импортных яблок, исходя из того, что собственное производство было на тот момент ограниченным. За последние три года, не считая текущего, Казахстан нарастил объем яблок на 37%, но пошлины остались прежними.

По мнению бизнесмена, неравенство создает и факт оплаты казахстанскими юрлицами – перевозчиками эмиссий в окружающую среду, а узбекские машины заливают казахскую солярку минимум 2 тонны, когда едут туда и назад, поскольку российская дороже, «коптят наше небо выхлопами и ничего за это не платят». При этом, число этих машин, курсирующих по нашим дорогам, не паритетно числу машин РК.

«Предлагаю в срочном порядке ввести для иностранных перевозчиков плату за эмиссию в окружающую среду и (…) денонсировать соглашение о беспрепятственной перевозке грузов и перейти на старое бланковое разрешение, как перевозки в третьи страны, поднять пошлины или восстановить те, которые были до второго полугодия 2017 года, создать равные условия для экспорта и импорта между странами», — пишет Алиев.